اقفال أوتوستراد الخط الساحلي بين الدامور وبيروت احتجاجاً على قرار قضائي بخصوص مقتل شاب

أقفل أوتوستراد الخط الساحلي بين الدامور وبيروت مساء اليوم، احتجاجاً على قرار قضائي بخصوص مقتل الشاب خليل بو مراد من ابناء الدامور.