توقيف المشتبه بها في قتل مواطنتها الاثيوبية في منزلها في البسطة

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، في بيان عبر "اكس"، أن" شعبة المعلومات أوقفت المشتبه بها في قتل مواطنتها من الجنسية الاثيوبية في منزلها محلة البسطة، بعد العثور عليها جثة داخل حقيبة سفر في مستوعب للنفايات في سن الفيل- طلعة ضهر الجمل. وهي مصابة بعدة طعنات بواسطة آلة حادة، وليست مقطعة كما تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي. والتحقيق جار باشراف القضاء المختص".