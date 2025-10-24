الجيش يواصل عمليات مكافحة الاتجار بالمخدرات وملاحقة المخلين بالأمن في مختلف المناطق

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن الجيش يواصل عمليات مكافحة الاتجار بالمخدرات وملاحقة المخلين بالأمن في مختلف المناطق.



وأفادت في بيان، بأن وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملت على إتلاف مساحة مزروعة بمادة الماريجوانا في بلدة يونين - بعلبك. وأوقفت وحدة أخرى عند مدخل مخيم عين الحلوة - صيدا الفلسطيني (ع.ع.) لحيازته كمية من المخدرات، وصادرتها.



وبحسب البيان، فإن دورية من مديرية المخابرات، أوقفت في منطقة صحراء الشويفات، المواطن (م.ز.) المطلوب لارتكابه جرائم مختلفة: الخطف والسلب والسرقة، تعاطي المخدرات، إطلاق النار، افتعال إشكالات وفرض خوات.



كذلك أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة المشرفية - بعبدا المواطن (ا.م.) لإقدامه على طعن أشخاص ومشاركته بقتل آخرين، وضبطت في حوزته مسدسا حربيا من دون ترخيص.



وأكدت قيادة الجيش بأن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.