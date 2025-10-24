توقيف مواطن لاتجاره بأعتدة ومعدات عسكرية من دون رخصة قانونية

أوقفت وحدة من الجيش في منطقة قرنايل – المتن المواطن (ع.ه.) لاتجاره بأعتدة ومعدات عسكرية من دون رخصة قانونية، وصادرت كمية منها داخل المحل العائد له، وقد أُقفل المحل بالشمع الأحمر استنادًا لإشارة النيابة العامة العسكرية.



وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.