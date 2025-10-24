الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
21
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
21
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اصطاد طيورًا مُهاجرة ومهدّدة بالانقراض وعرض "أفعاله" على مواقع التّواصل... هذا مصيره
أمن وقضاء
2025-10-24 | 09:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
اصطاد طيورًا مُهاجرة ومهدّدة بالانقراض وعرض "أفعاله" على مواقع التّواصل... هذا مصيره
بناء لشكوى مقدّمة من إحدى الجمعيّات إلى شعبة العلاقات العامّة، وفي إطار مكافحة الصّيد البرّي، وحماية الطّيور المهاجرة والطّبيعة في آنٍ معاً، حفاظاً على التوازن البيئي، وتطبيقًا لقرار منع الصيد، حول وجود حساب عبر تطبيق Facebook باسم AlSakr Ljareh يعرض مشغّله صورًا له مع بنادق صيد، وأعدادًا كبيرة من الطيور المُصطادة، وأيضًا المُهاجرة المهدّدة بالانقراض، والممنوع صيدها
ومن خلال المتابعة، تمكّنت عناصر فصيلة الضنيّة في وحدة الدرك الإقليمي من معرفة هويّة مشغّل الصفحة، ويدعى ع. م. (مواليد عام 2004، لبناني).
وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وتمّ ضبط بندقيّة صيد غير مرخّصة، بناء على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
طيورًا
مُهاجرة
ومهدّدة
بالانقراض
"أفعاله"
مواقع
التّواصل...
مصيره
التالي
قاموا بترويج المخدّرات في الشويفات... ومكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان يوقفهم
توقيف المشتبه بها في قتل مواطنتها الاثيوبية في منزلها في البسطة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-19
وزارة البيئة: لحماية الموائل الطبيعية للكائنات المهددة بالإنقراض وعلى رأسها فقمة الراهب المتوسطية
أخبار لبنان
2025-10-19
وزارة البيئة: لحماية الموائل الطبيعية للكائنات المهددة بالإنقراض وعلى رأسها فقمة الراهب المتوسطية
0
منوعات
2025-10-10
الفقمات القطبية والطيور تواجه خطرا متزايدا بالانقراض
منوعات
2025-10-10
الفقمات القطبية والطيور تواجه خطرا متزايدا بالانقراض
0
علوم وتكنولوجيا
2025-10-22
شقوق وأضرار كبيرة... مقبرة توت عنخ آمون مهددة بالإنهيار: هذا ما حذّر منه العلماء!
علوم وتكنولوجيا
2025-10-22
شقوق وأضرار كبيرة... مقبرة توت عنخ آمون مهددة بالإنهيار: هذا ما حذّر منه العلماء!
0
منوعات
2025-10-14
دراسة تكشف: هذه السيارات الأكثر عرضة لفضلات الطيور!
منوعات
2025-10-14
دراسة تكشف: هذه السيارات الأكثر عرضة لفضلات الطيور!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:02
أمن الدولة يكشف عمليات تزوير وتلاعب بالعلامات في كلية الحقوق - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية
أمن وقضاء
07:02
أمن الدولة يكشف عمليات تزوير وتلاعب بالعلامات في كلية الحقوق - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية
0
أمن وقضاء
05:22
الجيش يواصل عمليات مكافحة الاتجار بالمخدرات وملاحقة المخلين بالأمن في مختلف المناطق
أمن وقضاء
05:22
الجيش يواصل عمليات مكافحة الاتجار بالمخدرات وملاحقة المخلين بالأمن في مختلف المناطق
0
أمن وقضاء
04:50
توقيف مواطن لاتجاره بأعتدة ومعدات عسكرية من دون رخصة قانونية
أمن وقضاء
04:50
توقيف مواطن لاتجاره بأعتدة ومعدات عسكرية من دون رخصة قانونية
0
أمن وقضاء
02:55
قاموا بترويج المخدّرات في الشويفات... ومكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان يوقفهم
أمن وقضاء
02:55
قاموا بترويج المخدّرات في الشويفات... ومكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان يوقفهم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-10-03
"لو كان عن أي ديانة أخرى لتم إيقافه فوراً "... انتقادات لاذعة تطال فيلم نيكولاس كيج عن يسوع المسيح (فيديو)
منوعات
2025-10-03
"لو كان عن أي ديانة أخرى لتم إيقافه فوراً "... انتقادات لاذعة تطال فيلم نيكولاس كيج عن يسوع المسيح (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-16
ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-16
ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية
0
أخبار لبنان
2025-10-22
مفرزة استقصاء جبل لبنان مستمرّة في ملاحقة مروجي المخدّرات، وتوقف مروجًا في اللّيلكي
أخبار لبنان
2025-10-22
مفرزة استقصاء جبل لبنان مستمرّة في ملاحقة مروجي المخدّرات، وتوقف مروجًا في اللّيلكي
0
أخبار دولية
2025-09-02
وكالة الطاقة تجد آثار يورانيوم في سوريا مرتبطة بموقع قصفته إسرائيل في 2007
أخبار دولية
2025-09-02
وكالة الطاقة تجد آثار يورانيوم في سوريا مرتبطة بموقع قصفته إسرائيل في 2007
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:38
روبيو: قوة الأمن الدولية بغزة ستشمل دولا "تشعر إسرائيل بارتياح لها"
أخبار دولية
07:38
روبيو: قوة الأمن الدولية بغزة ستشمل دولا "تشعر إسرائيل بارتياح لها"
0
أخبار لبنان
02:25
باسيل: السائد هو الإفلات من العقاب وقضايا انفجار المرفأ والتدقيق الجنائي وأموال المودعين لا تزال من دون محاسبة
أخبار لبنان
02:25
باسيل: السائد هو الإفلات من العقاب وقضايا انفجار المرفأ والتدقيق الجنائي وأموال المودعين لا تزال من دون محاسبة
0
أخبار دولية
16:43
ترامب: إسرائيل "لن تفعل شيئا" في الضفة الغربية
أخبار دولية
16:43
ترامب: إسرائيل "لن تفعل شيئا" في الضفة الغربية
0
تقارير نشرة الاخبار
16:26
التأمين بكبسة زر
تقارير نشرة الاخبار
16:26
التأمين بكبسة زر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الـATCL حولت شوارع الجديدة إلى مسار لسباقات السرعة وسط حضور جماهيري كبير
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الـATCL حولت شوارع الجديدة إلى مسار لسباقات السرعة وسط حضور جماهيري كبير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مهلة لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة والإعاقة الجسدية في سوق العمل
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مهلة لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة والإعاقة الجسدية في سوق العمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الريجي: ٩٠ عاما من قصة نجاح
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الريجي: ٩٠ عاما من قصة نجاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مواجهة بين امراء المولدات وهيبة الدولة في احياء طرابلس
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مواجهة بين امراء المولدات وهيبة الدولة في احياء طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الوعود كثيرة... فأين الإصلاحات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الوعود كثيرة... فأين الإصلاحات؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:04
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
إنخفاض بأسعار المحروقات...
2
أمن وقضاء
13:53
أدرعي: استهدفنا مستودع أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان
أمن وقضاء
13:53
أدرعي: استهدفنا مستودع أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان
3
أخبار لبنان
07:29
ادرعي يعلن اكتمال تمرين الفرقة 91 على الحدود اللبنانية: أوسع تمرين منذ بداية الحرب
أخبار لبنان
07:29
ادرعي يعلن اكتمال تمرين الفرقة 91 على الحدود اللبنانية: أوسع تمرين منذ بداية الحرب
4
خبر عاجل
07:08
معلومات للـLBCI: توقيف مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الأول التابع للجامعة اللبنانية وأمين السر وطالب لبناني "رهن التحقيق" في قضية تزوير علامات طلاب
خبر عاجل
07:08
معلومات للـLBCI: توقيف مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الأول التابع للجامعة اللبنانية وأمين السر وطالب لبناني "رهن التحقيق" في قضية تزوير علامات طلاب
5
أمن وقضاء
15:56
توقيف المشتبه بها في قتل مواطنتها الاثيوبية في منزلها في البسطة
أمن وقضاء
15:56
توقيف المشتبه بها في قتل مواطنتها الاثيوبية في منزلها في البسطة
6
أمن وقضاء
07:02
أمن الدولة يكشف عمليات تزوير وتلاعب بالعلامات في كلية الحقوق - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية
أمن وقضاء
07:02
أمن الدولة يكشف عمليات تزوير وتلاعب بالعلامات في كلية الحقوق - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية
7
خبر عاجل
06:33
تذكير بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة منتصف ليل 25 - 26 الحالي
خبر عاجل
06:33
تذكير بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة منتصف ليل 25 - 26 الحالي
8
أخبار لبنان
00:52
سامي الجميّل يرد على بري: من يحاول عزل الطائفة عن بقيّة اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة والمساواة
أخبار لبنان
00:52
سامي الجميّل يرد على بري: من يحاول عزل الطائفة عن بقيّة اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة والمساواة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More