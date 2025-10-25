الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب تم رطيبة - اللقلوق

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن وحدة من الجيش ستقوم بتاريخ 26 /10 /2025، ما بين الساعة 8.00 والساعة 17.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب تم رطيبة - اللقلوق، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.