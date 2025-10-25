بالجرم المشهود... توقيف سيّدة وهي تبيع ذهباً مزيّفاً في صيدا

ادّعى أحد المواطنين لدى فصيلة صور في وحدة الدرك الإقليمي، بتاريخ 19-10-2025، أنّ سيّدة في العقد الرابع من العمر أقدمت على بيعه أونصة ذهب سويسريّة تزن نحو 10 غرامات، لقاء مبلغ 1360 دولارا أميركيا، ليتبيّن لاحقًا أنّها مصنوعة من النحاس. وقد فرت المشتبه بها حينها إلى جهة مجهولة من دون التمكّن من تحديد هويتها.



وبتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب من توقيفها بالجرم المشهود، أثناء محاولتها بيع 3 أونصات من الذهب المزيّف لأحد المحال في سوق صيدا التجاري، وتبيّن أنّها تُدعى: ح. ن. (مواليد عام 1993، لبنانيّة).



وبعد المتابعة، تعرّف المدّعي إليها كونها الشخص ذاته الذي باعه الأونصة المزيفة في مدينة صور.



وتمّ تسليم الموقوفة والمضبوطات إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّها، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.