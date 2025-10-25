قوى الأمن: عدم وجود عملية خطف فتاة وتعذيبها

أكّدت شعبة المعلومات في المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ أنّ رواية الخطف، المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعيّ غير صحيحة.

وأوضحت الشعبة أنّ الفتاة صاحبة العلاقة اعترفت بأنّها غادرت منزلها بمحض إرادتها لأسباب شخصية وعائلية، وأنّها اختلقت هذه القصّة لاستعطاف ذويها، وعدم إحراج نفسها أمامهم.

وقد تُركت بسند إقامة بناء لإشارة القضاء المختصّ.

وشدّدت المديرية العامّة على تأكيدها عدم وجود عصابات خطف فتيات في لبنان، ولا عصابات خطف فتيات إلى سوريا.

وتمنّت المديرية العامّة على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ضرورة توخّي الدقّة قبل تداول أيّ خبر غير صحيح، وعدم التسرّع في نشر هكذا أخبار، وأخذ الحذر من أيّ إشاعة تثير قلق المواطنين وخوفهم.

وطلبت المديرية العامّة إلى من نشر هذا الخبر الخاطئ، إعادة نشر الخبر الصحيح، إحقاقًا للحقّ.

وكان قد انتشر خبر مزعوم مفاده بتعرّض إحدى الفتيات للخطف من منطقة شاتيلا وتعرّضها للتعذيب والتخدير، على يد عصابة تنشط في خطف الفتيات وتهريبهنّ إلى سوريا، ومن ثمّ رميها في الشارع، والعثور عليها على طريق الجديدة قرب إحدى حاويات النفايات.