أدرعي: قضينا على عنصر في قوة الرضوان بحزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي أن الجيش قضى على عنصر في قوة الخاصة لوحدة الرضوان في حزب الله.



وقال ادرعي في منشور عبر موقع "إكس": هاجم الجيش مساء أمس في منطقة القليعة في جنوب لبنان وقضى على المدعو محمد أكرم عربية أحد عناصر القوة الخاصة في قوة الرضوان التابعة لحزب الله".



وأضاف: "لقد دفع عربية في الفترة الأخيرة بمحاولات اعادة اعمار قدرات قتالية في حزب الله وساهم في المحاولات لاعادة اعمار بنى تحتية حيث شكلت أنشطتها خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".







