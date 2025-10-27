توقيف شخص يستخدم مياه الصرف الصحي لريّ المزروعات في مطرية الشومر- قضاء صيدا

أوقفت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية في أمن الدولة، المدعو (ر. ف.) في بلدة مطرية الشومر، لإقدامه على ريّ المزروعات بمياه الصرف الصحي .



وتم ضبط المضخات والأنابيب المستخدمة في عملية الريّ من بركة لتجميع المياه الآسنة.



وأُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب.