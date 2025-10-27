الجيش الإسرائيلي يتهم اليونيفيل بإسقاط مسيرة استطلاع الأحد فوق جنوب لبنان

اتهم الجيش الإسرائيلي قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان بإسقاط مسيرة استطلاع تابعة له فوق جنوب لبنان.



وكتب المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "أسقطت مسيرة درون تابعة للجيش الإسرائيلي أمس في منطقة كفركلا في جنوب لبنان خلال نشاط روتيني لجمع المعلومات والاستطلاع حيث تبين في التحقيق الأولي أن قوات اليونيفيل التي تواجدت بالقرب من المكان أطلقت النار بشكل متعمد نحو الدرون وذلك رغم عدم تشكيلها أي تهديد عليها".



وقال: "بعد إسقاط الدرون ألقت قوات الجيش الإسرائيلي قنبلة يدوية على المنطقة التي شهدت إسقاط الدرون. نؤكد أنه لم يتم إطلاق النار بإتجاه قوات اليونيفيل حيث ستتم مواصلة فحص الحادث عبر قنوات الارتباط العسكرية".

وكانت اليونيفيل أصدرت بيانا مساء أمس، قالت فيه: "حوالي الساعة 5:45 من مساء اليوم (الأحد)، اقتربت مسيّرة إسرائيلية من دورية تابعة لليونيفيل قرب بلدة كفركلا وألقت قنبلة. وبعد لحظات، أطلقت دبابة إسرائيلية النار باتجاه قوات حفظ السلام. لحسن الحظ، لم تُلحق أي إصابات أو أضرار بأفراد اليونيفيل أو معداتهم".



وأضافت: "جاء ذلك عقب حادثة سابقة في الموقع نفسه، حيث حلقت مسيّرة إسرائيلية فوق دورية اليونيفيل بشكل عدواني. وقد اتخذت قوات حفظ السلام الإجراءات الدفاعية اللازمة لعزل المسيّرة".