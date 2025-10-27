الجيش: تمارين تدريبية في حقل مزرعة حنوش - حامات

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن وحدة من الجيش ستقوم بإجراء تمارين تدريبية بتواريخ 28، 29 و30 / 10 / 2025 اعتبارًا من الساعة 6،00 ولغاية الساعة 24.00، في حقل مزرعة حنوش - حامات.



وأفادت بأن التمارين تتخلل رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.



لذلك، دعت قيادة الجيش إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.