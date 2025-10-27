إنقاذ عامل وانتشال جثة إثر انهيار حائط داخل ورشة قيد الإنشاء في محلة الضم والفرز - طرابلس

نفذ عناصر الدفاع المدني، معززين بمعدات متخصصة، عملية إنقاذ لعامل من الجنسية السورية، فيما عملوا على انتشال جثة زميله الذي فارق الحياة، بعد انهيار حائط داخل ورشة قيد الإنشاء في محلة الضم والفرز بالقرب من مسجد الرحمن - طرابلس.

