الأمن العام ينظم الأربعاء المرحلة السابعة من العودة المنظمة للنازحين السوريين

تنظم المديرية العامة للأمن العام عند الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء الواقع فيه 29/10/2025 عبر مركز المصنع الحدودي مع سوريا المرحلة السابعة من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين بالتنسيق مع الدولة السورية وبالإشتراك مع منظمة UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية.



واشارت الى ان نقطة التجمع ستكون امام المقر القديم لمكتب UNHCR - الأوتوستراد - زحلة.