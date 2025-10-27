أمن الدولة أوقف 4 أشخاص لتزويرهم وثيقة وفاة وإتمام عملية حصر إرث غير قانونية

متابعةً لمهام المديرية العامة لأمن الدولة في ملاحقة المخالفات القانونية في الدوائر الرسمية وبعد توافر معلومات دقيقة، تمكنت مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب بعبدا من توقيف أربعة أشخاص، أحدهم من جنسية عربية كان يعمل سمسارا في الدوائر العقارية في بعبدا، أقدموا على تزوير وثيقة وفاة في دائرة نفوس بعبدا، بهدف إتمام عملية حصر إرث غير قانونية والاستيلاء على عقار وبيعه بطريقة احتيالية، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وسلموا مع المضبوطات إلى القضاء المختص بناء على إشارته.