القاصر ريتاج الهرمشلي مفقودة...
أمن وقضاء
2025-10-27 | 10:44
القاصر ريتاج الهرمشلي مفقودة...
عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ صورة القاصر المفقودة ريتاج الهرمشلي (مواليد عام 2010، لبنانية) التي غادرت، بتاريخ 21-10-2025، منزل ذويها الكائن في محلّة خلدة إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة عرمون في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم 818503- 05 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
توقيف شخص يستخدم مياه الصرف الصحي لريّ المزروعات في مطرية الشومر- قضاء صيدا
تدابير سير في محلّة صوفر بسبب أعمال صيانة من تاريخ 26-10-2025 لمدّة عشرة أيّام
السابق
