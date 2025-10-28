أمن الدولة: توقيف شبكة تزوير وتهريب سوريين

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أن مكتب القبيات في مديرية عكار الإقليمية أوقفت (ف. غ.) و(ب. غ.) لقيامهما بتزوير بطاقات دخول لسوريين باستخدام ختم مركز المصنع الحدودي التابع للمديرية العامة للأمن العام.وأوضحت أنه خلال التحقيق، تبيّن أن الموقوفين بحوزتهما ختمين مزورين لمركز المصنع الحدودي، إضافة إلى وكالة بيع سيارة مزورة وشهادة جمركية مزورة، كما اعترفا بتزوير مستندات رسمية وتهريب أشخاص من سوريا إلى لبنان.وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما بناءً لإشارة القضاء المختص.