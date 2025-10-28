تشميع محلات مخالِفة في أبي سمراء حفاظًا على السلامة الغذائية

أعلنت الدائرة الصحية في بلدية طرابلس أنها قامت، وبمؤازرة من القوى الأمنية، بجولة ميدانية في منطقة أبي سمراء، حيث تمّ ضبط مخالفات صحية جسيمة تتعلق بالنظافة وسلامة الأغذية.



وأوضحت أنه، بناءً على هذه التجاوزات، شمعت محلات بالشمع الأحمر من بينها معمل البان واجبان ومحل معجّنات مخالف.



وأكدت الدائرة الصحية أنه جاء القرار تنفيذًا للكتب الصادرة عن البلدية وحرصًا على صحة المواطنين التي تبقى خطًا أحمر.



وأشارت الى أن المحلات المغلقة لن يُعاد فتحها إلا بعد استيفاء جميع الشروط الصحية المطلوبة.



كما أكدت بلدية طرابلس انها "تواصل حملاتها دون توقّف، وتتمنى تعاون الجميع لحماية المجتمع ومنع أي استهتار بالصحة العامة".