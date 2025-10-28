قوى الأمن: توقيف مدبّرة منزل سرقت منه حوالي تسعين ألف دولارٍ أميركي في تلّة الخيّاط

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي عن توقيف مدبّرة منزل سرقت منه مبلغ حوالَي تسعين ألف دولارٍ أميركي في تلّة الخيّاط.



وأشارت المديرية الى أنه، بتاريخ 11-10-2025، ادّعى المواطن أ. ن. (مواليد عام 1961) بسرقة مبلغ حوالَي تسعين ألف دولارٍ أميركي، من منزله الكائن في محلّة تلّة الخيّاط – بيروت.



وأكدت أنه نتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تبيّن لشعبة المعلومات أن من نفّذت عمليّة السّرقة هي مدبّرة المنزل لدى المدّعي التي توارت عن الانظار بعد عمليّة السّرقة، وهي المدعوّة:



و. ق. (مواليد عام 1995، سورية)



وأوضحت أنه نتيجة المتابعة توصّلت الشعبة بتاريخ 13-10-2025، إلى تحديد مكان اختباء المشتبه فيها في محلّة الليلكي، حيث داهمت المكان المذكور، وتمكّنت من توقيفها وضبط مبلغ 76,491 دولارٍ أميركي.



بالتّحقيق معها، اعترفت بما نُسِبَ إليها وأنها نفّذت عمليّة السّرقة مستغلّةً غياب المدّعي المؤقّت عن المنزل، وأنها أنفقت حوالَي خمسة آلاف دولار أميركي من المال المسروق.



ولفتت المديرية الى أنه أعيد المبلغ المضبوط إلى المدّعي، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفة، وأودعت المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.