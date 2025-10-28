توقيف شخص أقدم على أعمال سرقة من إحدى الوزارات

بعد أن أقدم شخص مجهول على تنفيذ سرقات عدة بتواريخ مختلفة، من غرفة المولد الكهربائي في مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية في محلّة بدارو، والسّرقات عبارة عن بطاريّات المولّد الكهربائي والشّاحنة العائدة للوزارة المذكورة.



ونتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة التي قامت بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي، تمكّنت مفرزة الاستقصاء المركزيّة في وحدة جهاز أمن السّفارات والإدارات والمؤسّسات العامّة من تحديد هويّة الفاعل، وتبيّن أنّه عامل جمع النّفايات، ويدعى ع. ض. (مواليد عام 2001، سوري)، الذي تمّ توقيفه وضبط المسروقات، وتسليمه إلى فصيلة طريق الشّام في وحدة شرطة بيروت، حيث اعترف انّه كان يضع المسروقات داخل حاوية النفايات-التي يجرّها- بعيدًا عن أعين كاميرات المراقبة، وأنه أقدم على سرقة بطاريات المولّد الكهربائي لمرّتَين.



وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع القضاء المختص، بناءً على إشارته.