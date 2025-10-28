الأخبار
الجيش: توقيف مواطنَين لارتكابهما جرائم مختلفة
أمن وقضاء
2025-10-28 | 10:02
الجيش: توقيف مواطنَين لارتكابهما جرائم مختلفة
أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه "في إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الجناح - بعبدا المواطن (ا.م.) لارتكابه جرائم مختلفة: السرقة والسلب بقوة السلاح، إطلاق النار، فرض خوات، افتعال إشكالات، تعاطي المخدرات. كما أوقفت دورية أخرى في منطقة برج البراجنة - بعبدا المواطن (ع.ع.) لإطلاقه النار وافتعاله إشكالات، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا".
وأفادت قيادة الجيش بأن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الجيش
توقيف
جرائم
بعبدا
أمن الدولة: توقيف شبكة تزوير وتهريب سوريين
قضية السفينة هاوك 3 تحقيقات بالتزوير والفساد وغرامات مرتقبة تصل إلى 10 ملايين دولار
0
أخبار لبنان
2025-09-08
الجيش: توقيف مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة منها الاتجار بالأسلحة وإطلاق النار
أخبار لبنان
2025-09-08
الجيش: توقيف مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة منها الاتجار بالأسلحة وإطلاق النار
0
أمن وقضاء
2025-10-02
الجيش: توقيف 3 مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة منها التورط في إشكال مسلح
أمن وقضاء
2025-10-02
الجيش: توقيف 3 مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة منها التورط في إشكال مسلح
0
أمن وقضاء
2025-09-18
الجيش: توقيف 3 مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة منها التورط في إشكال تخلله إشتباك مسلح
أمن وقضاء
2025-09-18
الجيش: توقيف 3 مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة منها التورط في إشكال تخلله إشتباك مسلح
0
أمن وقضاء
2025-10-17
الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة منها الاتجار بالأسلحة الحربية وإطلاق النار
أمن وقضاء
2025-10-17
الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة منها الاتجار بالأسلحة الحربية وإطلاق النار
0
أمن وقضاء
13:35
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
أمن وقضاء
13:35
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
0
أمن وقضاء
12:15
مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
أمن وقضاء
12:15
مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
0
أمن وقضاء
10:24
افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية
أمن وقضاء
10:24
افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية
0
أمن وقضاء
08:15
توقيف شخص أقدم على أعمال سرقة من إحدى الوزارات
أمن وقضاء
08:15
توقيف شخص أقدم على أعمال سرقة من إحدى الوزارات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
0
أخبار لبنان
2025-10-20
مجد حرب لـ "عشرين 30": نزع سلاح حزب الله ليس تنازل لإسرائيل بل انتصار لمبدأ الدولة اللبنانية
أخبار لبنان
2025-10-20
مجد حرب لـ "عشرين 30": نزع سلاح حزب الله ليس تنازل لإسرائيل بل انتصار لمبدأ الدولة اللبنانية
0
أخبار لبنان
2025-09-29
عون: السلم الأهلي يبقى أسمى من أي اعتبارات... وليس مقبولا أن يوجّه أحد سهام الانتقاد أو الاستهداف إلى الجيش والقوى الأمنية
أخبار لبنان
2025-09-29
عون: السلم الأهلي يبقى أسمى من أي اعتبارات... وليس مقبولا أن يوجّه أحد سهام الانتقاد أو الاستهداف إلى الجيش والقوى الأمنية
0
خبر عاجل
2025-09-17
غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في بعلبك ووقوع اصابات
خبر عاجل
2025-09-17
غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في بعلبك ووقوع اصابات
0
موضة وجمال
2025-09-30
أمل كلوني تخطف الأنظار بفستانها القصير أثناء انضمامها إلى جورج كلوني بالعرض الأول لفيلمه Jay Kelly (صور)
موضة وجمال
2025-09-30
أمل كلوني تخطف الأنظار بفستانها القصير أثناء انضمامها إلى جورج كلوني بالعرض الأول لفيلمه Jay Kelly (صور)
0
أخبار لبنان
09:32
ابي المنى التقى السفير البابوي: نأمل أن تحمل زيارة البابا بشائر السلام والاستقرار والقيامة للبنان
أخبار لبنان
09:32
ابي المنى التقى السفير البابوي: نأمل أن تحمل زيارة البابا بشائر السلام والاستقرار والقيامة للبنان
0
أخبار لبنان
09:28
الحجار ترأس اجتماعا للجنة الوطنية للسلامة المرورية
أخبار لبنان
09:28
الحجار ترأس اجتماعا للجنة الوطنية للسلامة المرورية
0
أخبار لبنان
09:25
حرب وكيرللس عرضا المستجدّات والإجراءات القضائية المتعلقة بالإخبارين المقدمين بشأن نشاط "القرض الحسن"
أخبار لبنان
09:25
حرب وكيرللس عرضا المستجدّات والإجراءات القضائية المتعلقة بالإخبارين المقدمين بشأن نشاط "القرض الحسن"
0
أخبار لبنان
09:22
ابو الغيط: الجامعة مستعدة لدعم الدول الاعضاء في جهودها الوطنية والاقليمية لترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون
أخبار لبنان
09:22
ابو الغيط: الجامعة مستعدة لدعم الدول الاعضاء في جهودها الوطنية والاقليمية لترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون
0
أخبار لبنان
09:21
نصاب الجلسة النيابية لم يكتمل... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
09:21
نصاب الجلسة النيابية لم يكتمل... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
08:45
بيروت تشهد حركة ناشطة للموفدين... أورتاغوس ومدير المخابرات المصرية في الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
08:45
بيروت تشهد حركة ناشطة للموفدين... أورتاغوس ومدير المخابرات المصرية في الواجهة
0
أخبار لبنان
08:24
بولس: “حزب الله” وافق على خطة الحكومة فلماذا يرفض تطبيقها؟
أخبار لبنان
08:24
بولس: “حزب الله” وافق على خطة الحكومة فلماذا يرفض تطبيقها؟
0
أخبار لبنان
07:23
الراعي التقى نكد: كهرباء زحلة شكلت نموذجا من الضروري الحفاظ عليه وتعميمه
أخبار لبنان
07:23
الراعي التقى نكد: كهرباء زحلة شكلت نموذجا من الضروري الحفاظ عليه وتعميمه
0
أخبار لبنان
06:29
وزيرة البيئة: لا مبرر لتأخر أصحاب المولدات في تقديم التقارير البيئية... والمولدات السبب الأول لتلوث هواء المدن
أخبار لبنان
06:29
وزيرة البيئة: لا مبرر لتأخر أصحاب المولدات في تقديم التقارير البيئية... والمولدات السبب الأول لتلوث هواء المدن
1
اقتصاد
03:27
جدول جديد لأسعار المحروقات
اقتصاد
03:27
جدول جديد لأسعار المحروقات
2
خبر عاجل
09:27
معلومات الـLBCI: في ما يتعلق بقضية مقتل الشاب إليو أبي حنا مخابرات الجيش تسلّمت عددًا من المشتبه فيهم كانوا موجودين على حاجز شاتيلا
خبر عاجل
09:27
معلومات الـLBCI: في ما يتعلق بقضية مقتل الشاب إليو أبي حنا مخابرات الجيش تسلّمت عددًا من المشتبه فيهم كانوا موجودين على حاجز شاتيلا
3
أمن وقضاء
10:24
افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية
أمن وقضاء
10:24
افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية
4
أمن وقضاء
12:15
مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
أمن وقضاء
12:15
مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
5
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة
6
اسرار
00:30
أسرار الصحف 28-10-2025
اسرار
00:30
أسرار الصحف 28-10-2025
7
تقارير نشرة الاخبار
14:17
"نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير"
تقارير نشرة الاخبار
14:17
"نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير"
8
خبر عاجل
15:44
وزير المالية ياسين جابر لـ عشرين 30: لبنان أمام خيارين إما الذهاب وحده والقيام بأموره بنفسه وهذا انتحار وإما موقف الحكومة وهو السير باتفاق مع صندوق النقد
خبر عاجل
15:44
وزير المالية ياسين جابر لـ عشرين 30: لبنان أمام خيارين إما الذهاب وحده والقيام بأموره بنفسه وهذا انتحار وإما موقف الحكومة وهو السير باتفاق مع صندوق النقد
