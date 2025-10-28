الأخبار
مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان

أمن وقضاء
2025-10-28 | 12:15
مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان

نتيجةً للتحريات والاستقصاءات المكثفة التي أجرتها مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي، توافرت معلومات حول قيام شخصَين بترويج المخدّرات في محلّة حي السلم، على متن دراجة آليّة لونها أبيض.

وبتاريخ 24-10-2025، نصبت دوريّات من المفرزة المذكورة كمينًا في المحلّة وأطبقت عليهما، وتمكّنت من توقيفهما، وتبيّن أنّهما:

- م. ر. (مواليد عام 2005، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرتي توقيف بجرم محاولة قتل.

- و. ن. (مواليد عام 1999، لبناني).

وضُبِطَ بحوزتهما مسدّس حربي وكميّة من المخدّرات كناية عن:

- 5 أكياس من النايلون الشفّاف بداخلها مادّة الماريجوانا.

- 21 كيسًا من النايلون الشفاّف تحتوي على مادّة حشيشة الكيف.

- طبّتين بداخلها مادّة بيضاء مغلّفة بأكياس نايلون شفّاف.

- 36 طبّة بداخلها مادّة بيضاء مغلّفة بأكياس نايلون شفّاف.

- كمية من مادّة باز الكوكايين.

وسُلّم الموقوفان والمضبوطات والدراجة إلى القطعة المعنيّة، لاجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملًا بإشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

مخدرات

حي السلم

مفرزة استقصاء جبل لبنان

