الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
15
o
الجنوب
23
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
15
o
الجنوب
23
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
أمن وقضاء
2025-10-28 | 13:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ صورة المفقودة القاصر: فاطمة عبد العبد (مواليد عام 2008، سورية)التي غادرت منزل ذويها في بلدة الخيام بتاريخ 23-10-2025 إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
لذلك، طلبت المديريّة العامّة من الذين شاهدوها ولديهم أية معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة الخيام على الرقم 243887- 70 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
قوى الأمن
مفقودة
فاطمة عبد العبد
الخيام
التالي
أمن الدولة: توقيف شبكة تزوير وتهريب سوريين
قضية السفينة هاوك 3 تحقيقات بالتزوير والفساد وغرامات مرتقبة تصل إلى 10 ملايين دولار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-09-07
قوى الأمن عممت صورة مفقودة غادرت منزلها في النبعة ولم تعد
أمن وقضاء
2025-09-07
قوى الأمن عممت صورة مفقودة غادرت منزلها في النبعة ولم تعد
0
أمن وقضاء
2025-10-15
غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
أمن وقضاء
2025-10-15
غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
0
أمن وقضاء
2025-09-04
غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
أمن وقضاء
2025-09-04
غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
0
أمن وقضاء
2025-09-03
نوال مفقودة... قوى الأمن تعمّم صورتها
أمن وقضاء
2025-09-03
نوال مفقودة... قوى الأمن تعمّم صورتها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
15:32
إصابة شاب في العقيبة برصاص إثر محاولة سرقة دراجة
أمن وقضاء
15:32
إصابة شاب في العقيبة برصاص إثر محاولة سرقة دراجة
0
أمن وقضاء
12:15
مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
أمن وقضاء
12:15
مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
0
أمن وقضاء
10:24
افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية
أمن وقضاء
10:24
افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية
0
أمن وقضاء
10:02
الجيش: توقيف مواطنَين لارتكابهما جرائم مختلفة
أمن وقضاء
10:02
الجيش: توقيف مواطنَين لارتكابهما جرائم مختلفة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-05
المشهد الأمني تزامنًا مع إنعقاد الجلسة الحكومية
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-05
المشهد الأمني تزامنًا مع إنعقاد الجلسة الحكومية
0
أخبار دولية
15:41
64 قتيلا جراء عملية لمكافحة المخدرات في البرازيل
أخبار دولية
15:41
64 قتيلا جراء عملية لمكافحة المخدرات في البرازيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
زيارة البابا لاوون الى لبنان اقتربت... إليكم البرنامج الرسمي
تقارير نشرة الاخبار
14:39
زيارة البابا لاوون الى لبنان اقتربت... إليكم البرنامج الرسمي
0
آخر الأخبار
2025-10-17
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيليّ ردًا على تعليقات القيادي في "حماس" محمد نزال: يجب نزع سلاح الحركة من دون شروط مسبقة أو استثناءات
آخر الأخبار
2025-10-17
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيليّ ردًا على تعليقات القيادي في "حماس" محمد نزال: يجب نزع سلاح الحركة من دون شروط مسبقة أو استثناءات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:26
استقبال حاشد لبعثة المواي تاي اللبنانية بعد إحرازها فضية الألعاب الآسيوية في البحرين
تقارير نشرة الاخبار
15:26
استقبال حاشد لبعثة المواي تاي اللبنانية بعد إحرازها فضية الألعاب الآسيوية في البحرين
0
تقارير نشرة الاخبار
15:19
أميركا في قلب آسيا... واتفاق طوكيو خطوة في معركة السيطرة على النفوذ بين واشنطن وبكين
تقارير نشرة الاخبار
15:19
أميركا في قلب آسيا... واتفاق طوكيو خطوة في معركة السيطرة على النفوذ بين واشنطن وبكين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
قطاع العقارات في لبنان يحقق ارتفاعا في المبيعات لكن التعافي محدود
تقارير نشرة الاخبار
14:40
قطاع العقارات في لبنان يحقق ارتفاعا في المبيعات لكن التعافي محدود
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
زيارة البابا لاوون الى لبنان اقتربت... إليكم البرنامج الرسمي
تقارير نشرة الاخبار
14:39
زيارة البابا لاوون الى لبنان اقتربت... إليكم البرنامج الرسمي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
جلسة نيابية لم يكتمل نصابها والسبب التباين حول اقتراع المغتربين
تقارير نشرة الاخبار
14:36
جلسة نيابية لم يكتمل نصابها والسبب التباين حول اقتراع المغتربين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
متفجرات الجيش اللبناني تنفد بعد تفجير مخازن لحزب الله جنوب الليطاني
تقارير نشرة الاخبار
14:31
متفجرات الجيش اللبناني تنفد بعد تفجير مخازن لحزب الله جنوب الليطاني
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
قانون الإنتخاب يفجّر نصاب المجلس... فهل يأتي دور الحكومة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:30
قانون الإنتخاب يفجّر نصاب المجلس... فهل يأتي دور الحكومة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
الحرب مع لبنان لدى إسرائيل حتمية
تقارير نشرة الاخبار
14:29
الحرب مع لبنان لدى إسرائيل حتمية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
هل تتّجه إسرائيل إلى توسيع ضرباتها على لبنان؟ الإجابة في هذا التقرير
تقارير نشرة الاخبار
14:27
هل تتّجه إسرائيل إلى توسيع ضرباتها على لبنان؟ الإجابة في هذا التقرير
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
03:27
جدول جديد لأسعار المحروقات
اقتصاد
03:27
جدول جديد لأسعار المحروقات
2
خبر عاجل
09:27
معلومات الـLBCI: في ما يتعلق بقضية مقتل الشاب إليو أبي حنا مخابرات الجيش تسلّمت عددًا من المشتبه فيهم كانوا موجودين على حاجز شاتيلا
خبر عاجل
09:27
معلومات الـLBCI: في ما يتعلق بقضية مقتل الشاب إليو أبي حنا مخابرات الجيش تسلّمت عددًا من المشتبه فيهم كانوا موجودين على حاجز شاتيلا
3
أمن وقضاء
12:15
مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
أمن وقضاء
12:15
مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
4
أمن وقضاء
10:24
افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية
أمن وقضاء
10:24
افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية
5
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة
6
اسرار
00:30
أسرار الصحف 28-10-2025
اسرار
00:30
أسرار الصحف 28-10-2025
7
أخبار لبنان
11:38
وزيرة الشؤون الاجتماعية استقبلت أورتاغوس: لبنان يحتاج إلى اهتمام دولي مضاعف
أخبار لبنان
11:38
وزيرة الشؤون الاجتماعية استقبلت أورتاغوس: لبنان يحتاج إلى اهتمام دولي مضاعف
8
صحف اليوم
01:17
براك الى بيروت مع "تحذير أخير": نزع السلاح الآن أو نترككم لمصيركم! (الأخبار)
صحف اليوم
01:17
براك الى بيروت مع "تحذير أخير": نزع السلاح الآن أو نترككم لمصيركم! (الأخبار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More