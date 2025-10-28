غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ صورة المفقودة القاصر: فاطمة عبد العبد (مواليد عام 2008، سورية)التي غادرت منزل ذويها في بلدة الخيام بتاريخ 23-10-2025 إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت المديريّة العامّة من الذين شاهدوها ولديهم أية معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة الخيام على الرقم 243887- 70 للإدلاء بما لديهم من معلومات.