هذا جديد قضية الفتاة التي عثر عليها مقتولة داخل ​مخيم شاتيلا​

في جديد قضية الفتاة التي عثر عليها مقتولة بالامس داخل مخيم شاتيلا، تحديدًا أمام ما يُعرف بـ"غرفة المخدرات، علمت الـLBCI أن الامن الوطني الفلسطيني سلم مخابرات الجيش 5 أشخاص كانوا موجودين في محيط النقطة التي وجدت الفتاة ميتة فيها.