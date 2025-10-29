قائد الجيش استقبل النائب الجميل وسفير لبنان في تونس ورئيس جمعية جوقة الشرف الفرنسية

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة النائب سامي الجميل، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.



كما استقبل سفير لبنان في تونس ميلاد نمّور، ورئيس جمعية أعضاء جوقة الشرف الأميرال الفرنسي Alain Coldefyمع وفد مرافق. خلال هذَين اللقاءَين تناول البحث شؤونًا مختلفة.