مفرزة استقصاء البقاع تُنقذ آلاف الطيور من شباك الصيد الجائر

ضبطت قوة من مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، بمؤازرة فصيلة رياق ومفرزة طوارئ زحلة، آلة صوت تُستخدم لجلب الطيور، إضافةً إلى 1750 مترًا من الشّباك، التي كانت تتسبب بمجازر بيئية بحق آلاف الطيور العالقة فيها.وكانت توافرت معلومات لدى المفرزة عن قيام مجهولين بنصب نحو عشرين شبكة لاصطياد الطيور، واستخدام آلات تُصدر أصواتًا لجذبها، وذلك داخل بساتين في بلدة ماسا البقاعية.وأكدت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامّة، في بلاغ، أن هذا النوع من الصيد الجائر يعد من أخطر الممارسات وأكثرها تأثيرًا في الإخلال بالتوازن البيئي وتهديد العديد من أنواع الطيور بالانقراض.والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم.