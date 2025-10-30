الأخبار
قوة إسرائيلية دخلت مبنى البلدية في بليدا وقتلت موظفًا خلال نومه

أمن وقضاء
2025-10-30 | 01:36
قوة إسرائيلية دخلت مبنى البلدية في بليدا وقتلت موظفًا خلال نومه
قوة إسرائيلية دخلت مبنى البلدية في بليدا وقتلت موظفًا خلال نومه

في اعتداء خطير وغير مسبوق، توغلت قوة إسرائيلية قرابة الاولى والنصف بعد منتصف الليل داخل بلدة بليدا لمسافة تتجاوز الألف متر عن الحدود، مدعومة بعدد من الآليات العسكرية و"ATV"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. 

وقد اقتحمت القوة مبنى البلدية بليدا، حيث كان يبيت داخله الموظف البلدي إبراهيم سلامة، الذي أقدم الجنود الإسرائيليين على قتله.

وخلال العملية، أفاد الأهالي بسماع أصوات صراخ واستغاثة صادرة من المبنى، فيما استمر التوغل حتى الساعة الرابعة فجرًا، قبل أن تنسحب القوة المعتدية.  

وعندها، دخل الجيش اللبناني إلى المبنى، حيث تم نقل جثة الشهيد سلامة بمساعدة الدفاع المدني اللبناني إلى المستشفى.  

أخبار لبنان

أمن وقضاء

إسرائيلية

البلدية

بليدا

وقتلت

موظفًا

