تجمع بلدات الجنوب يدين الإعتداء الإسرائيلي على بليدا ويدعو إلى وقفة تضامنية

عبر تجمع بلدات الجنوب عن "إدانته واستنكاره الشديدين لاستباحة العدو الإسرائيلي للأراضي اللبنانية ودخوله إلى نطاق بلدية بليدا، في انتهاك صارخٍ وخطير بحق المواطنين المدنيين والمنشآت البلدية المدنية، وهو عمل عدواني يشكل خرقًا فاضحًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية".



وقال في بيان إن "البلديات، بصفتها الإدارة المحلية التي تعمل لخدمة الناس وتأمين صمودهم، تعتبر أن هذا الاعتداء المباشر على بلدية بليدا هو تعدٍّ على كل بلديات الجنوب وعلى دورها الوطني والإنساني في رعاية شؤون المواطنين".



وأكد تجمع البلديات أن "هذه الممارسات العدوانية لن تثنينا عن أداء واجبنا في خدمة أهلنا والدفاع عن حقهم في الأمان والحياة الكريمة، وسنواصل عملنا في سبيل تثبيت أهلنا في أرضهم مهما اشتدت التهديدات والتحديات".



ودعا "الدولة اللبنانية، جيشًا ومؤسسات، وكذلك المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، إلى تحمل مسؤولياتهم في إدانة هذا الاعتداء الخطير واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت العامة في الجنوب اللبناني".



كما دعا "البلديات على امتداد الوطن لوقفة تضامنية مع بلدية بليدا غدًا الجمعة الساعة العاشرة أمام محافظة النبطية".