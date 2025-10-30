الأخبار
وزير الداخلية: جريمة بشعة ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق موظف بلدية بليدا... وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان
أمن وقضاء
2025-10-30 | 03:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الداخلية: جريمة بشعة ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق موظف بلدية بليدا... وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان
شجب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في بيان "الجريمة البشعة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق موظف بلدية بليدا ابراهيم سلامة، بإطلاق النار عليه داخل مبنى البلدية أثناء تأديته لواجبه مما أدى إلى استشهاده"، معتبرا أن "هذا الاعتداء يُعدّ انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان".
وشدد على "ضرورة وقف الاعتداءات بحق المدنيين والمنشآت العامة".
وأكد وقوف الوزارة إلى جانب أهالي بليدا والبلديات والموظفين في مختلف المناطق، الذين يواصلون عملهم رغم كل المخاطر والظروف الصعبة.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
