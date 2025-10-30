الأخبار
ختم مسلخ في جويا - دبعال بالشمع الأحمر لعدم إستيفائه الشروط الصحية

أمن وقضاء
2025-10-30 | 05:50
ختم مسلخ في جويا - دبعال بالشمع الأحمر لعدم إستيفائه الشروط الصحية

بعد ورود العديد من الشكاوى، قام فريق مشترك من مصالح الاقتصاد والصحة والزراعة بالكشف الميداني والفني على أحد المسالخ في محلة جويا - دبعال، بمؤازرة جهاز أمن الدولة - المديرية الإقليمية ومكتب صور.

وتبين بنتيجة الجولة أن المسلخ لا يستوفي أدنى المعايير والشروط الصحية المطلوبة. وبناءً على إشارة المدعي العام للجنوب القاضي زاهر حمادة، تم ختم المسلخ بالشمع الأحمر، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

دبعال

بالشمع

الأحمر

إستيفائه

الشروط

الصحية

مقالات ذات صلة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-22

مصلحة الاقتصاد جنوباً: إعادة فتح مسلخ صيدا بعد التثبت من تنفيذه الشروط المطلوبة

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-14

ضبط طن وربع من المواد الغذائية الفاسدة في العاقبية وختم المستودع بالشمع الأحمر

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-07

أمن الدولة تضبط لحومًا فاسدة ويختم محلًا بالشمع الأحمر في صيدا

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-06

أمن الدولة: ضبط طوابع في السوق السوداء بالدكوانة وختم مكاتب المتورطين بالشمع الأحمر

