ختم مسلخ في جويا - دبعال بالشمع الأحمر لعدم إستيفائه الشروط الصحية

بعد ورود العديد من الشكاوى، قام فريق مشترك من مصالح الاقتصاد والصحة والزراعة بالكشف الميداني والفني على أحد المسالخ في محلة جويا - دبعال، بمؤازرة جهاز أمن الدولة - المديرية الإقليمية ومكتب صور.



وتبين بنتيجة الجولة أن المسلخ لا يستوفي أدنى المعايير والشروط الصحية المطلوبة. وبناءً على إشارة المدعي العام للجنوب القاضي زاهر حمادة، تم ختم المسلخ بالشمع الأحمر، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.