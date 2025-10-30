الأخبار
وزيرة الشؤون واكبت العودة الآمنة لـ١٩٤ نازح سوري

أمن وقضاء
2025-10-30 | 09:04
وزيرة الشؤون واكبت العودة الآمنة لـ١٩٤ نازح سوري
وزيرة الشؤون واكبت العودة الآمنة لـ١٩٤ نازح سوري

واكبت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد بالتعاون مع الامن العام اللبناني وبدعم من برنامج مفوضية اللاجئين  والمنظمة الدولية للهجرة العودة الامنة لـ١٩٤ نازح سوري عبروا الاراضي اللبنانية في سبع باصات باتجاه مدن دمشق، حمص، ادلب، حلب واريافها.
 

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

أمن وقضاء

الشؤون

واكبت

العودة

الآمنة

لـ١٩٤

