شعبة المعلومات توقف مشتبهاً به بالتحرّش وتصوير الأطفال القاصرين في سن الفيل

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي عن توقيف متحرّش بأولادٍ قاصرين في محلّة سن الفيل.

وكانت توافرت معلومات لشعبة المعلومات فباشرت إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة وتمكّنت من تحديد هويّة الفاعل، ويُدعى:

ف. ع. (مواليد عام 1973، سوري)

وأوضحت المديرية أن إحدى دوريّات الشّعبة تمكّنت من توقيفه بتاريخ 25-9-2025 في محلّة سنّ الفيل.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على التّحرّش بالعديد من الأولاد القاصرين، كما تبيّن وجود مقاطع فيديو تُظهر قيامه بالتّحرّش بأحدهم، كان الجاني قد صوّرها بواسطة هاتفه الخلوي داخل منزله في سنّ الفيل.

وأكدت أن المقتضى القانوني أُجري بحقّه وأودِع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.