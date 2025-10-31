الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
استهدفت بشكل خاص المُسنّين... شعبة المعلومات توقف سيّدة نفّذت عمليات سرقة بطريقة احتيالية!
أمن وقضاء
2025-10-31 | 03:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
استهدفت بشكل خاص المُسنّين... شعبة المعلومات توقف سيّدة نفّذت عمليات سرقة بطريقة احتيالية!
توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات عن قيام إحدى السيدات بتنفيذ عمليات سرقة بطريقة احتيالية استهدفت عددا من المواطنين، ولا سيّما من كبار السن، ضمن مدينة بيروت.
وعلى الأثر، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعلة وتوقيفها. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات الدقيقة، تمكّنت الشعبة من تحديد هويتها، وتدعى م. ن. (مواليد عام 1978، لبنانية).
وبتاريخ 11-10-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفها في محلة كورنيش النهر، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.
وبالتحقيق معها، اعترفت بما نُسب إليها لجهة قيامها بعمليات سرقة عدة بطريقة احتيالية، طالت عدداً من كبار السن، وذلك من خلال إيهامهم بأنها تعمل على تأمين بطاقات مساعدات من إحدى الجمعيات، وخلال انشغالهم كانت تُقدم على سرقة أموالهم ومجوهراتهم.
وقد أُجري المقتضى القانوني بحقها، وأودِعت المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
شعبة المعلومات
سرقة
بيروت
التالي
انتصار قضائي في قضية الطفلة صوفي مشلب
"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في صور والبص وبرج الشمالي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-25
تعميم صورة مشتبه بهما بجرائم سرقة بطريقة احتيالية أوقفهما مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية
أخبار لبنان
2025-09-25
تعميم صورة مشتبه بهما بجرائم سرقة بطريقة احتيالية أوقفهما مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية
0
أمن وقضاء
2025-09-03
توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان
أمن وقضاء
2025-09-03
توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان
0
أمن وقضاء
2025-10-22
شعبة المعلومات توقف أفراد عصابة نصب واحتيال كانت تستدرج ضحاياها وتوهمهم ببيع دولارات مجمدة
أمن وقضاء
2025-10-22
شعبة المعلومات توقف أفراد عصابة نصب واحتيال كانت تستدرج ضحاياها وتوهمهم ببيع دولارات مجمدة
0
أمن وقضاء
2025-09-30
شعبة المعلومات توقف شخصَين سرقا خزنة بداخلها أموال من مطعم في صيدا
أمن وقضاء
2025-09-30
شعبة المعلومات توقف شخصَين سرقا خزنة بداخلها أموال من مطعم في صيدا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
08:06
أدرعي: قضينا على عنصر من "حزب الله" في منطقة كونين
خبر عاجل
08:06
أدرعي: قضينا على عنصر من "حزب الله" في منطقة كونين
0
صحف اليوم
07:31
عملية تزوير عقارية... وقاضٍ كبير يتدخل للافراج عن الموقوفين (أخبار اليوم)
صحف اليوم
07:31
عملية تزوير عقارية... وقاضٍ كبير يتدخل للافراج عن الموقوفين (أخبار اليوم)
0
أمن وقضاء
06:28
روّج المخدرات والعملة المزيفة في الرملة البيضاء... ومفرزة استقصاء بيروت توقفه
أمن وقضاء
06:28
روّج المخدرات والعملة المزيفة في الرملة البيضاء... ومفرزة استقصاء بيروت توقفه
0
أمن وقضاء
05:26
تنفيذ مناورة اختتام التمرين المشترك Resolute Union 2026 بحضور قائد الجيش بالنيابة
أمن وقضاء
05:26
تنفيذ مناورة اختتام التمرين المشترك Resolute Union 2026 بحضور قائد الجيش بالنيابة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:03
المعارضة تتحدث عن "نحو 700 قتيل" في الاحتجاجات على هامش انتخابات تنزانيا
أخبار دولية
07:03
المعارضة تتحدث عن "نحو 700 قتيل" في الاحتجاجات على هامش انتخابات تنزانيا
0
أخبار دولية
06:32
الأمم المتحدة تدعو واشنطن الى وقف الضربات على قوارب في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ
أخبار دولية
06:32
الأمم المتحدة تدعو واشنطن الى وقف الضربات على قوارب في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ
0
أخبار لبنان
06:28
فياض من النبطية: إسرائيل تتعمّد القتل وتصعّد عدوانها وموقف الرئيس تطور مهم في المواجهة الرسمية
أخبار لبنان
06:28
فياض من النبطية: إسرائيل تتعمّد القتل وتصعّد عدوانها وموقف الرئيس تطور مهم في المواجهة الرسمية
0
أخبار دولية
07:57
الكرملين عن إلغاء قمة بوتين وترامب: استمعوا للتصاريح الرسمية وليس الإعلام
أخبار دولية
07:57
الكرملين عن إلغاء قمة بوتين وترامب: استمعوا للتصاريح الرسمية وليس الإعلام
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:29
نواف سلام من بكركي: الانتخابات النيابية في موعدها ولا تراجع عن حصر السلاح
أخبار لبنان
04:29
نواف سلام من بكركي: الانتخابات النيابية في موعدها ولا تراجع عن حصر السلاح
0
أخبار لبنان
17:07
الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية
أخبار لبنان
17:07
الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
15:02
هل تعرّضت شركتك للقرصنة؟ هذه هي الشركة اللبنانية التي قد تُعيد لك الأمان الرقميّ
تقارير نشرة الاخبار
15:02
هل تعرّضت شركتك للقرصنة؟ هذه هي الشركة اللبنانية التي قد تُعيد لك الأمان الرقميّ
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
حلول مصرفية رقمية لدعم الطلاب بتعاون بين بنك بيروت وUSEK
تقارير نشرة الاخبار
14:50
حلول مصرفية رقمية لدعم الطلاب بتعاون بين بنك بيروت وUSEK
0
أخبار لبنان
14:46
لبنانيون في الاغتراب يدعمون الدائرة 16
أخبار لبنان
14:46
لبنانيون في الاغتراب يدعمون الدائرة 16
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
تفاهم تجاري جديد بين واشنطن وبكين بعد سنوات من الحرب التجارية
تقارير نشرة الاخبار
14:44
تفاهم تجاري جديد بين واشنطن وبكين بعد سنوات من الحرب التجارية
0
أخبار لبنان
14:44
القوات اللبنانية في فرنسا مستعدة للاستحقاق الانتخابيّ
أخبار لبنان
14:44
القوات اللبنانية في فرنسا مستعدة للاستحقاق الانتخابيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
قانون الإنتخاب...تعطيل في المجلس وتضييع للوقت في الحكومة
تقارير نشرة الاخبار
14:41
قانون الإنتخاب...تعطيل في المجلس وتضييع للوقت في الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
تكثيف التعاون الأمني اللبناني - السوري لمعالجة جملة من الملفات... وهذا ما كشفه العميد أحمد الدالاتي للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36
تكثيف التعاون الأمني اللبناني - السوري لمعالجة جملة من الملفات... وهذا ما كشفه العميد أحمد الدالاتي للـLBCI
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
12:15
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول
اقتصاد
12:15
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول
2
اقتصاد
03:56
ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد
اقتصاد
03:56
ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد
3
حال الطقس
02:50
ارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend
حال الطقس
02:50
ارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend
4
أمن وقضاء
03:35
استهدفت بشكل خاص المُسنّين... شعبة المعلومات توقف سيّدة نفّذت عمليات سرقة بطريقة احتيالية!
أمن وقضاء
03:35
استهدفت بشكل خاص المُسنّين... شعبة المعلومات توقف سيّدة نفّذت عمليات سرقة بطريقة احتيالية!
5
أخبار لبنان
17:07
الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية
أخبار لبنان
17:07
الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية
6
أخبار لبنان
05:39
لبنان يستعدّ لاستقبال البابا لاوون... و"الأشغال" تُكثّف جهودها لتأهيل وتحديث عدد من الطرق
أخبار لبنان
05:39
لبنان يستعدّ لاستقبال البابا لاوون... و"الأشغال" تُكثّف جهودها لتأهيل وتحديث عدد من الطرق
7
تقارير نشرة الاخبار
14:25
جلسة مشاورات طارئة بخصوص لبنان دعا إليها نتنياهو
تقارير نشرة الاخبار
14:25
جلسة مشاورات طارئة بخصوص لبنان دعا إليها نتنياهو
8
أخبار لبنان
04:54
وزارة الزراعة تتحرّك لحماية سلامة الغذاء: إتلاف مزروعات غير مطابقة للمعايير الصحية
أخبار لبنان
04:54
وزارة الزراعة تتحرّك لحماية سلامة الغذاء: إتلاف مزروعات غير مطابقة للمعايير الصحية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More