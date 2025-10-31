استهدفت بشكل خاص المُسنّين... شعبة المعلومات توقف سيّدة نفّذت عمليات سرقة بطريقة احتيالية!

توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات عن قيام إحدى السيدات بتنفيذ عمليات سرقة بطريقة احتيالية استهدفت عددا من المواطنين، ولا سيّما من كبار السن، ضمن مدينة بيروت.



وعلى الأثر، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعلة وتوقيفها. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات الدقيقة، تمكّنت الشعبة من تحديد هويتها، وتدعى م. ن. (مواليد عام 1978، لبنانية).



وبتاريخ 11-10-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفها في محلة كورنيش النهر، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.



وبالتحقيق معها، اعترفت بما نُسب إليها لجهة قيامها بعمليات سرقة عدة بطريقة احتيالية، طالت عدداً من كبار السن، وذلك من خلال إيهامهم بأنها تعمل على تأمين بطاقات مساعدات من إحدى الجمعيات، وخلال انشغالهم كانت تُقدم على سرقة أموالهم ومجوهراتهم.



وقد أُجري المقتضى القانوني بحقها، وأودِعت المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.