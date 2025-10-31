انتصار قضائي في قضية الطفلة صوفي مشلب

صدقت محكمة الاستئناف الجزائية في جبل لبنان حكم البداية في قضية الطفلة صوفي مشلب بادانة طبيب الاعصاب للاطفال في مستشفى الروم بجرم الادلاء بافادة كاذبة حسب المادة ٤٠٨ عقوبات، وردت الاستئناف المقدم من قبل طبيب الاعصاب.وهذه القضية هي سابقة في قضايا الاخطاء الطبية حيث يمنع الطبيب حميمص من ممارسة مهنة الطب نهائيًا في لبنان بغد ابدانته بجنة شائنة وهي شرط اساسي لاذن مزاولة المهنة.