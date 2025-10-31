روّج المخدرات والعملة المزيفة في الرملة البيضاء... ومفرزة استقصاء بيروت توقفه

توافرت معطيات لمفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت عن قيام شخص بترويج مخدرات وعملة مزيّفة في محلة الرملة البيضاء. ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قام بها عناصر المفرزة، توصّلت إلى تحديد هويته، ويدعى: ع. ا. (مواليد عام 1999، لبناني).



وبتاريخ 4-10-2025، تمكّنت إحدى دوريات المفرزة من رصده في المحلة المذكورة، حيث نفّذت كمينا محكما أسفر عن توقيفه على متن سيارة نوع "كيا بيكانتو" لون فضي ذات زجاج حاجب للرؤية، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبتفتيشه والسيارة، تم ضبط كمية من المخدرات معدّة للترويج وعملة مزيّفة كالتالي:



- 721 حبة كبتاغون موضوعة داخل مظروفين



- 3 أكياس نايلون شفاف بداخلها كمية من مادة حشيشة الكيف



- مبلغ 700 دولار أميركي من فئة الـ50$ كلها مزيّفة.



وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أودع والمضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.