تدابير سير بمناسبة إقامة سباق ركض الأحد في وسط بيروت
أمن وقضاء
2025-11-01 | 13:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تدابير سير بمناسبة إقامة سباق ركض الأحد في وسط بيروت
بتاريخ 2-11-2025 اعتبارً من الساعة 6.00 صباحًا، سيقام سباق ركض لمسافة 10 كلم، بتنظيم من نادي Lets run حيث ستكون نقطة الانطلاق والوصول ساحة الشهداء – وسط بيروت.
المسلك المتّبع: شارع ويغان وصولًا إلى تقاطع الصيفي والانعطاف يمينًا نحو تقاطع جورج حدّاد، من ثمّ يسارًا عبر شارع باستور، مرورًا بشارع أرمينيا وصولًا إلى تقاطع الدخولية، والانعطاف يمينًا نحو جادّة بيار الجميّل وصولًا إلى ما قبل مستديرة العدلية، والالتفاف على المسلك نفسه من الجهة المقابلة لمبنى TVA والعودة على المسلك ذاته حتّى نقطة الوصول – ساحة الشهداء.
وسيتمّ إغلاق المسار ما بين الساعة 5.00 صباحًا والساعة 12.00 ظهرًا.
ويُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
بمناسبة
إقامة
الأحد
بيروت
التالي
وحدة من الجيش أوقفت مواطنًا مطلوبًا بموجب عدة مذكرات توقيف في الشراونة
تدابير سير في محلّة راس النبع – شارع محمد الحوت
السابق
