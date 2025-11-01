قوى الامن تعمم صورة سيّدة تجهل مكان اقامتها موجودة في مخفر قصر عدل طرابلس

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة سيّدة في العقد الثالث من العمر، موجودة في مخفر قصر عدل طرابلس في وحدة الدّرك الإقليمي، وهي لا تملك أوراقاً ثبوتية، وتجهل مكان إقامتها، وكامل هويّتها. ويُرجّح أنّها تُعاني من مشاكل عقليّة.



ويُرجى من الذين لديهم معلومات عنها أو عن أي شخص من أقاربها، إبلاغه الحضور إلى فصيلة باب التبّانة في وحدة الدرك الإقليمي، أو الاتّصال على الرقم 389992-06 لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة" .