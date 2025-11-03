الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مفرزة إستقصاء البقاع توقف بعمليتين أمنيتين 4 أشخاص بجرائم مختلفة

أمن وقضاء
2025-11-03 | 05:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مفرزة إستقصاء البقاع توقف بعمليتين أمنيتين 4 أشخاص بجرائم مختلفة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مفرزة إستقصاء البقاع توقف بعمليتين أمنيتين 4 أشخاص بجرائم مختلفة

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء والمشتبه بهم وتوقيفهم، تواصل القطعات المختصة تنفيذ عمليات نوعية في مختلف المناطق اللبنانية، تسفر تباعًا عن توقيف مطلوبين

بتاريخ 28-10-2025، ونتيجة للتحريات والاستقصاءات التي نفذتها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، تمكنت إحدى دورياتها من تنفيذ عمليتين متزامنتين في منطقتي قب الياس وحوش الرافقة – بعلبك، أسفرتا عن توقيف أربعة أشخاص بجرائم مختلفة.

وفي بلدة قب الياس، أطبقت دورية من المفرزة على ثلاثة مشتبه بهم بالجرم المشهود أثناء قيامهم بنقل سلاح حربي من سيارة إلى أخرى، حيث ضبط بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة من بينها عملة مزيفة، وتبين أنهم دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، وهم:
- أ. ز. (مواليد عام 1983، سوري)
- ع. ز. (مواليد عام 1993، سوري)
- أ. ع. (مواليد عام 2003، سوري).

وفي بلدة حوش الرافقة – بعلبك، أوقفت إحدى دوريات هذه المفرزة أحد المطلوبين للقضاء، ويدعى: أ. ي. (مواليد عام 1991، لبناني) وهو مطلوب بموجب مذكّرتَي توقيف بجرائم مخدّرات وسرقة، وعثر بحوزته على سكين مؤلفة من سبع طقات.

وتم ضبط المضبوطات، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين الأربعة، وأودعوا القطعات المعنية، بناءً على إشارة القضاء.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

إستقصاء

البقاع

بعمليتين

أمنيتين

أشخاص

بجرائم

مختلفة

الأمن العام أعلن فتح باب التطويع لمفتشين ومأمورين متمرنين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-10-08

مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَيْن للقضاء بجرم سرقة

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-23

قوى الأمن: مفرزة استقصاء البقاع تداهم مسلخًا وتضبط كميّة من لحوم وبقايا دجاج فاسدة وتوقف متورطين

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-10

بعملية نوعية في تمنين التحتا... مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبا خطيرا

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-29

مفرزة استقصاء البقاع تُنقذ آلاف الطيور من شباك الصيد الجائر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
04:38

الأمن العام أعلن فتح باب التطويع لمفتشين ومأمورين متمرنين

LBCI
أمن وقضاء
04:27

الأشغال تواصل أعمال تحسين السلامة المرورية على طريق الصياد - شتورة

LBCI
أمن وقضاء
02:49

توقيف مروّج مخدّرات في جبل لبنان... وضبط كميّة منها بحوزته

LBCI
أمن وقضاء
13:47

تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش- حامات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-28

وزيرة الشؤون الاجتماعية استقبلت أورتاغوس: لبنان يحتاج إلى اهتمام دولي مضاعف

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-24

قاموا بترويج المخدّرات في الشويفات... ومكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان يوقفهم

LBCI
أخبار دولية
08:08

مكتب مدعي الجنائية الدولية: العنف في السودان قد يرقى إلى جرائم حرب

LBCI
أخبار دولية
06:28

خامنئي: التعاون مع الولايات المتحدة غير ممكن ما دامت تدعم إسرائيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:57

مخزومي: لن نسمح أن تبقى بلدية بيروت رهينة للفوضى وسوء الإدارة

LBCI
اقتصاد
06:50

جابر اجتمع الى وفد الوكالة الفرنسية للتنمية وتشديد على برنامج يتلاءم وصندوق النقد: دونه سيكون لبنان عرضة لصعوبات جمة

LBCI
أخبار دولية
06:28

خامنئي: التعاون مع الولايات المتحدة غير ممكن ما دامت تدعم إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
05:24

فضل الله: الدولة مطالبة بتحمّل مسؤولياتها في الحماية والإعمار

LBCI
أخبار دولية
03:06

ترامب يأمل في توسيع إتفاقيات إبراهيم لتشمل السعودية

LBCI
أخبار دولية
00:47

ترامب: الجيش الأميركي ربما ينشر قوات في نيجيريا أو ينفذ ضربات جوية

LBCI
رياضة
13:36

سيلفي سماحة: بطلة العالم بالـMMA

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

بين التباينات القانونية وإحتجاجات المجتمع المدني... ما الجدل حول مغارة الفقمة في عمشيت؟

LBCI
أخبار دولية
13:26

المتحف المصري الكبير... مشروع استراتيجي لدفع نمو السياحة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
10:45

قوى الأمن: تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل الطفلة في النّاعمة من قبل وحش بشري…

LBCI
أخبار لبنان
07:21

رئيس الجمهورية استقبل عائلة الشاب إيليو أبو حنا: التحقيقات مستمرة حتى جلاء الحقيقة

LBCI
صحف اليوم
00:20

ضوء أخضر أميركي لإسرائيل لتنفيذ ضربة عسكرية ضد حزب الله (الأنباء الإلكترونية)

LBCI
أخبار لبنان
09:16

الحجار يبحث مع نظيره السوري في المنامة تعزيز التعاون الأمني والسياسي بين لبنان وسوريا

LBCI
خبر عاجل
06:27

معلومات للـLBCI: أمن الدولة استكمل تحقيقاته مع موظفين في بلدية بيروت من ضمنهم ضباط في فوج اطفاء بيروت بناء لاشارة النيابة العامة المالية وذلك في إطار التحقيق في شبهة هدر أموال عمومية في البلدية

LBCI
موضة وجمال
14:00

سارة لينا أبو جودة تصل إلى تايلند للمشاركة في ملكة جمال الكون... وهكذا علّقت (صور)

LBCI
أمن وقضاء
13:19

الجيش: عملية دهم وتوقيف سوريين في منطقتي المرج - البقاع الغربي وبر الياس - زحلة

LBCI
موضة وجمال
09:16

شريهان تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير... بتوقيع المصمم العالمي إيلي صعب (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More