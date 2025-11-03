مروّج عملات مزيفة بقبضة أمن الدولة...

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان، أن دورية من مديرية جبل لبنان الاقليمية - مكتب بعبدا الإقليمي أوقفت في محلة الرحاب محيط أوتوستراد المطار، السوري (ب. ع.) لإقدامه على ترويج كمية كبيرة من العملة المزيفة من فئة الخمسين دولارا.



وكشفت أنه ضبط بحوزته مبلغ 1700 دولار أميركي مزيف، خلال محاولته تصريفه لدى أحد محال الصرافة في المنطقة.



وأفادت المديرية العامة بأن المقتضى القانوني أجري بحقّه، وسُلّم مع المضبوطات إلى القضاء المختصّ بناءً لإشارته.