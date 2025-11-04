في بيروت... ضبط مستودع يحتوي على دراجات نارية مخالفة

بعد عملية رصد ومتابعة، ضبطت دورية من شعبة المكافحة البرية - فرع بيروت مستودعا ضمن منطقة بيروت يحتوي على عدد كبير من الدراجات النارية المخالفة لقانون السير والتي يفوق عددها الـ50 دراجة وأدخلت بطريقة مخالفة.



وقد تم حجز الدراجات، ويجري استكمال التحقيقات ومتابعة الموضوع مع الجهات المعنية لضبط المخالفة الحاصلة.