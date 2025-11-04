الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة منها الاتجار بالأسلحة الحربية والمخدرات

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة شاتيلا، المواطن (ع.ي.) المطلوب لارتكابه جرائم: تأليف عصابة اتجار بالمخدرات وترويجها، إطلاق النار، السرقة، افتعال إشكالات.



وأفادت في بيان، بأنه خلال عملية التوقيف، أقدم أفراد عصابته على إطلاق النار باتجاه عناصر الدورية، فردّوا بالمثل ما أدى إلى إصابته ونقل إلى إحدى المستشفيات للمعالجة.



وبحسب البيان، فإن دورية أخرى أوقفت في بلدة بخعون - الضنية المواطن (م.ي.) لاتجاره بالأسلحة الحربية، وضبطت في حوزته 3 بنادق حربية ومسدسا. كما أوقفت دورية أخرى في مدينة طرابلس المواطنَين (ع.ش.) و(م.ح.) لإقدامهما بتاريخ 1 /11 /2025 على رمي زجاجة مولوتوف نحو محل لبيع المشروبات الروحية في منطقة سكة الشمال في المدينة.



وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سلُّمت، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.