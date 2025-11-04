توقيف سيارة محملة بالمتممات الغذائية المزورة (فيديو)

تمكنت قوة من ضابطة صيدا-شعبة المكافحة البرية في الجمارك من توقيف سيارة محملة بالمتممات الغذائية المزورة.



وتم ضبط البضاعة وإقتيدت مع صاحبها الى مركز الشعبة بغية إجراء المقتضى القانوني.