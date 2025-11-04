استدرج فتيات قاصرات وتحرش بهن... وشعبة المعلومات توقفه

توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات عن قيام مجهول باستدراج فتيات قاصرات في محلة كورنيش الرملة البيضاء، وإقدامه على التحرش بهن داخل سيارته أو في منزله.



وعلى الأثر، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات الدقيقة، تمكنت الشعبة من تحديد هويته، ويدعى: أ. م. (مواليد عام 1981، فلسطيني).



وبتاريخ 3-10-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلة مخيم مار الياس، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على استدراج فتيات قاصرات في منطقة الكورنيش البحري - محلة المنارة، والتحرش بهن داخل سيارته أو في منزله عن طريق الملامسة الجسدية. كما اعترف بتعاطي المواد المخدّرة.



وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأُودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.