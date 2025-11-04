فرعية لجنة الإدارة والعدل تابعت درس إقتراحات قوانين القضاء الإداري وأقرت المواد من 121 إلى 159 بعد تعديلها

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري جلسة الأولى والنصف ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عقيص وحضور النائب حليمة القعقور، عن وزارة العدل القاضية نادين رزق، عن مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح، عن نادي القضاة القاضية لمى ياغي، عن نقابة محامي بيروت المحامي رزق زغيب، وعن نقابة محامي طرابلس المحامي محمود هرموش.



وكان سبق للجنة في الجلسة الاخيرة أن تابعت درس المواد التي سبق لها وعلقتها لمزيد من الدرس.



وتابعت اللجنة في هذه الجلسة أيضا، درس هذه المواد التي سبق أن بدأت بقراءتها الأخيرة.



وبعد المناقشة والتداول، أقرت اللجنة المواد من 121 الى 159 بصيغتها النهائية، بعد أن ادخلت على عدد منها بعض التعديلات التي رأت أنها ضرورية.



ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللاحقة.