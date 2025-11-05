الشرطة القضائية تضبط 10 كلغ مخدرات في شقة بالمريجة وتوقف عصابة تزوير اليورو في محلة طريق المطار

دهمت أمس قوة من مكتب بيروت و جبل لبنان التابع لقسم مكافحة الارهاب والجرائم الهامة في الشرطة القضائية شقة للمدعو م.ع. في محلة المريجة - اوتوستراد السيد هادي ، وهو من اكبر تجار وموزعي المخدرات في المنطقة، حيث تم توقيفه وضبط كمية كبيرة من المخدرات تقدر بحوالي 10كلغ من مختلف الأنواع .



وكان قسم مكافحة الارهاب والجرائم الهامة - مكتب بيروت وجبل لبنان في الشرطة القضائية برئاسة العميد جورج منصور قد اوقف عصابه لتزوير اليورو وعلى رأسهم المدعو ع. ع. في محلة طريق المطار بالجرم المشهود وبحوزته نحو 70 الف يورو مزور يستخدمها في عمليات الاحتيال كما تبين انه مطلوب بجرائم قتل ومخدرات وفرار من السجن، وبوشرت التحقيقات معه بإشراف القضاء المختص".