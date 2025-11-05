الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بلدية عندقت: الحريق الأحد ناتج عن إستهتار جسيم أو عمل متعمد ولدينا معلومات أولية عن عدد من المشتبه بهم

أمن وقضاء
2025-11-05 | 10:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بلدية عندقت: الحريق الأحد ناتج عن إستهتار جسيم أو عمل متعمد ولدينا معلومات أولية عن عدد من المشتبه بهم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بلدية عندقت: الحريق الأحد ناتج عن إستهتار جسيم أو عمل متعمد ولدينا معلومات أولية عن عدد من المشتبه بهم

أعلنت بلدية عندقت في بيان أنه "بعد ظهر يوم الأحد الواقع في الثاني من تشرين الثاني ٢٠٢٥، اندلع حريق كبير في خراج بلدة عندقت من الجهة الشرقية، بمحاذاة نهر الضيعة وتحديدا في وادي العين، حيث امتدت ألسنة اللهب بسرعة هائلة بفعل شدة الرياح، ما أدى إلى انتشار النيران غربًا وشمالًا حوالي الساعة الخامسة والربع مساء".

ولفتت الى أن "الحريق خلف أضرارًا جسيمة في الممتلكات الزراعية والمساحات الخضراء، إذ أتت النيران على ما يقارب ٥٦,٠٠٠ متر مربع من الأراضي الزراعية، وتسببت باحتراق نحو ٩٠٠ شجرة مثمرة من الزيتون والسماق والخروب، إضافةً إلى عدد كبير من الأشجار الحرجية كالصنوبر والسنديان وغيرها".

وأوضحت البلدية أنها "باشرت فورًا بإجراء مسح شامل للأراضي المتضررة شمل تحديد أرقام العقارات وأسماء مالكيها وعدد الأشجار المتضررة، تمهيدًا لوضع هذه المعطيات أمام الجهات المختصة أو أصحاب الأراضي عند الحاجة. كما ستقوم البلدية بمراجعة الجهات الرسمية المعنية لبحث إمكانية تعويض المتضررين".

وشكرت "أهالي البلدة الذين هبوا بأعداد كبيرة لمساندة فرق الإطفاء من الدفاع المدني والجمعيات التطوعية"، مثنيةً على "سرعة تجاوبهم وشجاعتهم في الميدان".

وإذ أكدت البلدية "حرصها الدائم على حماية الثروة الحرجية ومنع تكرار مثل هذه الكوارث"، اعتبرت "هذا الحريق ناتجًا إما عن استهتار جسيم أو عمل متعمد، وقد توافرت لديها معلومات أولية عن عدد من المشتبه بهم، ستقوم بإبلاغها إلى السلطات المختصة لتسهيل التحقيق وتحديد المسؤوليات".

ودعت "جميع مالكي العقارات المتضررة إلى تقديم شكاوى رسمية لدى الجهات المعنية، باعتبار أن هذه الأراضي تعد أملاكًا خاصة، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

كما أكدت أنه "يمنع منعًا باتًا القيام بقطع أو تشحيل أي من الأشجار الزراعية أو الحرجية ضمن المناطق التي طالتها النيران، قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من البلدية، وبعد التحقق من ملكية العقار من قبل صاحبه الأصيل، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية".

وأعلنت أنها "وضعت هذه المنطقة تحت المراقبة المستمرة حرصًا على حمايتها ومنع أي تعد أو استغلال للغطاء الحرجي والزراعي المتضرر".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

عندقت:

الحريق

الأحد

إستهتار

متعمد

ولدينا

معلومات

أولية

المشتبه

LBCI التالي
أمن الدولة: توقيف شخصين بجرم النصب والاحتيال واستغلال المواطنين
عملية أمنية نوعية في بلدة سعدنايل... ومعلومات الـLBCI:القوة حرّرت مخطوفًا هو مواطن كويتيّ
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-28

السفير الفلسطيني أشاد بتسليم المشتبه بهم بقتل إيليو أبو حنا الى الجهات اللبنانية الرسمية

LBCI
أخبار دولية
2025-10-26

إلقاء القبض على مشتبه بهم في واقعة سرقة مجوهرات من متحف اللوفر

LBCI
أخبار دولية
2025-10-14

الجيش الإسرائيلي: إطلاق النار على مشتبه بهم إقتربوا من القوات في غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-14

الجيش الإسرائيلي: رصد عدد من المشتبه بهم الذين عبروا الخط الأصفر واقتربوا من القوات المشاركة في عمليات بشمال قطاع غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
11:56

دورية من مديرية المخابرات أوقفت متورطين في عمليات إطلاق النار

LBCI
أمن وقضاء
11:33

أمن الدولة: توقيف فلسطيني في الجنوب لإتجاره بالسلاح وإطلاقه النار في الهواء

LBCI
أمن وقضاء
07:44

الشرطة القضائية تضبط 10 كلغ مخدرات في شقة بالمريجة وتوقف عصابة تزوير اليورو في محلة طريق المطار

LBCI
أمن وقضاء
05:04

شعبة المعلومات أوقفت شخصَين خطيرَين ينشطان بسرقة دراجات آلية ويبيعانها داخل مخيّم شاتيلا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:04

منسى بحث مع سفيري كندا وقطر سبل دعم الجيش وتطوير قدراته

LBCI
موضة وجمال
2025-10-04

لحود للـLBCI: لا يوجد سفيرة للبنان أكثر من ملكة جمال لبنان... وهذا ما تمنته (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

إسرائيل تعيد التصعيد الأمني الى قطاع غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-04

أموال ناقصة في خزنة بلدية بيروت... أمين الخزينة يبرر والقضاء يفتح أكثر من محضر!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:46

النادي اللبناني للسيارات والسياحة يعيد إحياء سباقات الـAquathlon إلى رزنامة بطولاته السنوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

اللغة العربية تتألق من طرابلس نحو العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

إسرائيل تعيد التصعيد الأمني الى قطاع غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

إتفاقية تعاون مشترك بين مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز والرهبانية اللبنانية المارونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

القنب الهندي من الممنوع إلى المشروع!

LBCI
أخبار دولية
13:23

المهاجرون يقودون نيويورك… زهران ممداني أول مسلم شيعي على رأس بلديتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

قانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء ومحاولات إستباقية لسحب صاعق التفجير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

ملف مغارة جعيتا: مخالفات وخروقات

LBCI
أخبار لبنان
13:00

هذا ما قاله المسؤول البريطانيّ للـLBCI عن لبنان والتصعيد الإسرائيليّ فيه وعن سوريا...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
04:18

الأمن العام: نُحذّر من روابط مزيفة تنتحل اسم "الصليب الأحمر" لسرقة بيانات المواطنين

LBCI
أمن وقضاء
14:18

عملية أمنية نوعية في بلدة سعدنايل... ومعلومات الـLBCI:القوة حرّرت مخطوفًا هو مواطن كويتيّ

LBCI
أخبار لبنان
11:37

مصادر مصرفية للـLBCI: اجتماع إيجابيّ بين مصرف لبنان وجمعية المصارف

LBCI
خبر عاجل
06:04

مركز عمليات طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة برج رحال قضاء صور أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح

LBCI
اسرار
23:42

أسرار الصحف 5-11-2025

LBCI
أخبار لبنان
08:43

الرئيس سلام: إعادة الإعمار تمثّل أولوية للحكومة والمشاريع جاهزة للانطلاق فور تأمين التمويل

LBCI
حال الطقس
01:50

استقرار جوي... ودرجات الحرارة تبقى فوق معدلاتها حتى الخميس المقبل

LBCI
أمن وقضاء
03:40

أمن الدولة: توقيف شخصين بجرم النصب والاحتيال واستغلال المواطنين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More