أمن الدولة: توقيف فلسطيني في الجنوب لإتجاره بالسلاح وإطلاقه النار في الهواء

اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان انه "متابعةً لجهود المديرية العامة لأمن الدولة في مكافحة الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، تمكنت مديرية الجنوب الإقليمية في أمن الدولة، بتاريخ 4/11/2025، من توقيف الفلسطيني (م. ص.) بجرم تجارة الأسلحة وإطلاق النار في الهواء في مناسبات عدة.



وأجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً لإشارة القضاء المختص".