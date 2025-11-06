الأخبار
تبادل إطلاق نار في طريق الجديدة وشعبة المعلومات توقف مطلوبًا خطيرًا أقدم على سلب مواطنَين منتحلًا صفة أمنيّة

أمن وقضاء
2025-11-06 | 03:51
مشاهدات عالية
تبادل إطلاق نار في طريق الجديدة وشعبة المعلومات توقف مطلوبًا خطيرًا أقدم على سلب مواطنَين منتحلًا صفة أمنيّة

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أن شعبة المعلومات تمكنت من توقيف سارق ومنتحل صفة أمنيّة في محلّة طريق الجديدة.

وأوضحت أن المواطن م. خ. (مواليد 1998) والمواطن س. ف. (مواليد 1964)، ادّعيا بتاريخ 22-1-2025، كلٌّ على حِدة، أنّهما أثناء تواجدهما في محلّتي ضبيّة وأوتوستراد أنطلياس، تعرّضا لسلب محفظتَيهما من قبل شخص مجهول انتحل صفة أمنيّة، ولاذ بالفرار على متن درّاجة آليّة مجهولة المواصفات.

وأكدت أنه بنتيجة التّحريّات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّة المشتبه به، ويُدعى:

 م. ك. (مواليد 1981، فلسطيني) وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سلب وسرقة ومخدّرات، ومطلوب للقضاء بموجب ثلاث مذكّرات عدليّة، ويُعتبر من الأشخاص الخطيرين، ومسلّح بصورة مستمرّة.

وأشارت المديرية الى أن إحدى دوريّات الشّعبة تمكّنت من رصده بتاريخ 15-10-2025، في محلّة طريق الجديدة. 

ولفتت الى أنه أثناء محاولة توقيف المشتبه به أقدم على إطلاق النّار باتّجاه عناصر الدّوريّة محاولًا الهرب، عندها ردّت العناصر بالمثل، ما أدّى إلى إصابته، فتمّ توقيفه ونُزِعَ منه مسدّسه الحربي. ثم نُقل إلى المستشفى لتلقّي العلاج.

وأكدت المديرية أنه بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، بما في ذلك تنفيذ عدّة عمليّات سلب وسرقة بانتحال صفة أمنيّة في محافظة جبل لبنان، وتعاطي المخدّرات، واستخدام هويّة مزوّرة.

وأُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المسدّس المضبوط، المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
