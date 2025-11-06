الأخبار
أمن الدولة أوقفت شخصًا بجرم بيع جوازات سفر أجنبية مزوّرة

أمن وقضاء
2025-11-06 | 02:33
أمن الدولة أوقفت شخصًا بجرم بيع جوازات سفر أجنبية مزوّرة

أوقفت مديرية الشمال الإقليمية  – مكتب طرابلس، في المديرية العامة لأمن الدولة، المدعو (ر. خ.) بجرم بيع جوازات سفر اجنبية مزوّرة.

وقد ضُبط بحوزته جواز سفر فنزوليّ مزيّف، ومسدسين حربيين، وفق ما أكّد قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة.

وأُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة القضاء المختص.

