حنان ماجد مرعي مفقودة...

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة حنان ماجد مرعي (مواليد عام 2006، مكتومة القيد)، التي غادرت بتاريخ 02-11-2025، منزل ذويها الكائن في بلدة الفاعور- زحلة، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة ريّاق في وحدة الدّرك الاقليمي، على الرّقم: 901896-08 للإدلاء بما لديهم من معلومات.